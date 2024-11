X JAPANのYOSHIKIさんが5日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、2022年11月に交通事故のため19歳で亡くなった、俳優で歌手のYOSHI(本名:佐々木嘉純)さんを偲びました。



YOSHIKIさんは「2年前の今日、YOSHIは天国へ旅立ちました。」と、投稿。



続けて「安らかに眠ってね。」と、その思いを綴っています。







更に「2 years ago today YOSHI went to heaven. Rest In Peace.」と、と英訳も添えて投稿しています。



