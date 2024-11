天才子役として注目を集める永尾柚乃(8)が6日、都内で行われた『サンリオ教育事業新サービス発表会』に出席。流ちょうな英語を披露し、関根勤(71)と関根麻里(40)を驚かせた。サンリオが大好きだという永尾は「もちろん、キティちゃんもシナモロールもポムポムプリンも大好きなのですが」と背面のパネルに記載のキャラクターに気を遣いつつ、「パティ&ジミーも好きなんです。昔のキャラクターなのですが、ママも大好きです」と声を弾ませ、サンリオイベントへの参加を喜んだ。

現在、小学2年生の永尾は「小学校の授業でも英語があるので、その時に話します。楽しいです」と英語を楽しく学べている様子。「HelloとかGood morningとか、My name is Yuno、Nice to meet youとか勉強しています」と早速流ちょうな英語を披露した。イベントでは、勤や麻里とともに英会話スクール「We Act!」で行うアフレコ教材を体験をすることに。永尾はPita役を担当し「What should we do?」といったせりふを感情を込めてアフレコし、勤や麻里、報道陣を驚かせた。体験後には「英語のアフレコって難しいと思っていたのですが、キャラクターもかわいくて楽しかったです」と満足げだった。同発表会にはそのほか、ハローキティ、バディエディも出席した。サンリオは、やる気スイッチグループが共同開発した新しいエデュテイメント英会話スクール「We Act!」を開校することを発表。サンリオのキャラクターとともに映画制作を疑似体験できる英会話スクールとなっており、第1号スクールは東京・世田谷に11月30日に開校する。