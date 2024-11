40畳のフィールドで熱い真剣勝負！第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉

伊東市は、「第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」を令和7年2月22、23日に開催します。

伊東市は、「第13回全日本まくら投げ大会in伊東温泉」を令和7年2月22、23日に開催。

修学旅行などで誰もが一度は体験したことがあるであろう「まくら投げ」。

伊東市では、その楽しい遊びに独自ルールを考案して、スポーツとして進化させました。

ユニフォームである浴衣を着て、40畳のフィールドで熱い真剣勝負が繰り広げられます。

「全日本まくら投げ大会」は2013年2月から地元高校生の「伊東市にたくさんの若者を誘客したい」という思いから始まったスポーツイベントです。

まくら投げのルールについては、アークシステムワークスが展開するゲームタイトル「熱血硬派くにおくんシリーズ」とコラボレーションした「熱湯!まくら投げ in 伊東市」を公開しています。

【募集要項】

1. 日時

●令和7年2月22日(土)10:00〜17:30 ※8:45受付開始【予定】

一般の部(予選リーグ戦)全72試合

●令和7年2月23日(日)9:30〜15:20 ※8:45受付開始【予定】

一般の部(決勝トーナメント戦)全40試合

※当日の出場チーム数によって総試合数が減る場合もあります。

2. 場所

伊東市民体育センター(静岡県伊東市玖須美元和田716-115)

3. 部門

一般の部 48チーム ※前回大会優勝チーム及び伊東市公認地方予選優勝チーム含む

4. チーム編成

1チーム8人【選手5人(大将1人、リベロ1人、アタッカー3人)、サポート3人】

※1チームの登録できる最大人数は10人まで、1試合に出場できる最大人数は8人までです。

※1試合に出場できる最少人数は6人です。

その場合、サポートが1人になります。

5. 参加費

1チーム5,000円(傷害保険料含)

6. 参加条件

・チームの代表者は必ず18歳以上とすること。

・暴力団関係者の参加及び関与は認めません。

・主催者が定める開催要項、誓約事項、ルール等を順守すること。

7. 参加申込

以下の書類に必要事項を記入の上、11月30日(土)必着で伊東観光協会事務所へ、ご持参又は郵送でお申し込みください。

重複しての申し込みはできません。

(1)参加申込書 (2)プロフィール (3)誓約書 (4)参加承諾書(18歳未満の方のみ)

※伊豆伊東観光ガイド【 https://itospa.com 】からダウンロードできます。

【送付先】〒414-0003 静岡県伊東市中央町13-28

伊東観光協会 まくら投げ大会参加申込受付係 宛

持参の場合の受付時間は、平日の9:00〜17:00です。

(事前にご連絡ください)

※参加申込に必要な情報が不十分(未記入箇所)、もしくは申込締切日を過ぎた場合は申込受付や登録ができません(無効)ので、予めご了承ください。

7. その他

参加チームが決定次第、12月中旬ごろ、申込全チームへ参加可否のご通知を発送します。

※抽選結果に関するお問い合わせは、一切受け付けません。

※参加チーム決定後、申込時登録者以外への変更は、原則認められません。

