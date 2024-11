年末恒例のカウントダウンフェス『COUNTDOWN JAPAN 24/25』の全出演アーティストが発表された。今年も12月28日から31日まで4日間にわたって千葉・幕張メッセ 国際展示場で行われ、全112組のアーティストが出演する。2003年からスタートした同フェスは、20回目の開催となった昨年に史上最速となる第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウト。4日間で13万人を動員した。

今年は昨年同様3ステージでの開催となるが、GALAXY STAGEとCOSMO STAGEのキャパシティを拡大し、5年ぶりにグッズ・クロークエリアとして9-11ホールも使用。屋内フェスでも広大なステージエリアと前方抽選システムによって、できる限り快適で平等なフェスを追求していく。●12月28日ano/imase/UVERworld/Omoinotake/KANA-BOON/キュウソネコカミ/Gyubin/Creepy Nuts/こっちのけんと/KOMOREBI/櫻坂46/SUPER BEAVER/Da-iCE/Tani Yuuki/DISH///TETORA/乃紫/Vaundy/FOMARE/FRUITS ZIPPER/ME:I/moon drop/紫 今/緑仙/緑黄色社会●12月29日Aqua Timez/新しい学校のリーダーズ/アンジュルム/打首獄門同好会/Age Factory/Awich/サバシスター/SHISHAMO/shallm/SPYAIR/10-FEET/東京スカバラダイスオーケストラ/トゲゲゲアリ/Novel Core/BEYOOOOONDS /Fear, and Loathing in Las Vegas/FAKE TYPE./04 Limited Sazabys/フレデリック/HEY-SMITH/ポルカドットスティングレイ/マキシマム ザ ホルモン/MAN WITH A MISSION/ヤバイTシャツ屋さん/LANA●12月30日アイナ・ジ・エンド/秋山黄色/Ado/amazarashi/Eve/川崎鷹也/CLAN QUEEN/クリープハイプ/Saucy Dog/佐野元春&THE COYOTE BAND/Chevon/シャイトープ/This is LAST/Novelbright/ハンブレッダーズ/PEOPLE 1/羊文学/ファントムシータ/flumpool/マカロニえんびつ/MAISONdes/モーニング娘。’24/yama/礼賛/ロクデナシ●12月31日IS:SUE/indigola End/おいしくるメロンパン/カネヨリマサル/Kroi/go!go!vanillas/コレサワ/サンボマスター/syudou/jo0ji/シンガーズハイ/須田景凪/ずっと真夜中でいいのに。/SixTONES/sumika/すりぃ/Chilli Beans./Tele/TOOBOE/なきごと/なとり/NEE/日食なつこ/NewJeans/ねぐせ。/ハルカミライ/ブランデー戦記/BLUE ENCOUNT/星街すいせい/マルシィ/muque/Mega Shinnosuke/め組/ヤングスキニー/Lucky Kilimanjaro/離婚伝説/WurtS