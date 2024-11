YOSHIKI、19歳で急逝したYOSHIさんを偲ぶ「安らかに眠ってね」

X JAPANのYOSHIKIが11月5日、自身のX(旧Twitter)を更新し、2022年に急逝したYOSHIこと佐々木嘉純さんを偲んだ。YOSHIさんは2022年11月5日に交通事故により都内の病院で亡くなった。YOSHIKIは「2年前の今日、YOSHIは天国へ旅立ちました。安らかに眠ってね」と投稿、英語でも「2 years ago today YOSHI went to heaven. Rest In Peace.」と故人を偲ぶ言葉を綴った。YOSHIさんは享年19で、当時、突然の死は多くのファンに衝撃を与えた。2022年11月1日にYOSHIKIがプロデューサーを務めるボーイズグループオーディションプロジェクト「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」でボーカルに選ばれていた。