サーバー向け製品で市場をリードしてきたIntelをAMDが初めて追い越したことがわかりました。AMDのEPYCプロセッサーがインテルのXeon CPUに対して競争上の優位性を獲得したためと見られています。For the first time ever, AMD outsells Intel in the datacenter space | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/for-the-first-time-ever-amd-outsells-intel-in-the-datacenter-space

AMD overtook Intel for the first time in data center revenue in 3Q24. But, their DC revenue scale is small that they are less than NVIDIA's networking (non compute) revenue alone. pic.twitter.com/3LEGTkDF8T— Sravan Kundojjala (@SKundojjala) November 3, 2024

Intelが発表した2024年第3四半期決算によると、同社のデータセンターおよびAI部門の収益は33億ドル(約5000億円)です。一方でAMDの2024年第3四半期決算によると、同社のデータセンター部門の収益は35億4900万ドル(約5400億円)に達しています。Intelは20年以上もの間データセンター向けCPU市場を率いてきましたが、この四半期で初めて、AMDに敗れました。Intelは前世代の2倍のパフォーマンスを発揮する「Xeon」プロセッサーを発売してデータセンター市場を支えていますが、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareによると「Xeonは依然としてサーバーの大半を支えているが、最も高価なマシンはAMDの『EPYC』プロセッサーを使用している」とのこと。2024年第3四半期では、IntelのデータセンターおよびAI部門は前年同期比9%増の売上を達成しましたが、ここ2年で四半期ごとの売上は半減しています。これには、AMDのEPYCプロセッサーがIntelのXeon CPUに対して競争上の優位性を獲得したため、Intelはサーバー用チップを大幅に値引きして販売せざるを得なくなり、収益と利益率が低下したとの見方があります。Tom's Hardwareは「注目すべきは、Intelが業界最高基準のフラッグシップ128コア『Xeon 6980P Granite Rapids』を頭1つ抜けた高価格で提供し始めたということです。対するAMDの最高峰チップは96コアの『EPYC 9654』で、Xeon 6980Pとは32コアの差が付いて6000ドル(約92万円)差なので、Xeon 6900シリーズ・プロセッサーに求められるハイエンド志向が続き、この需要を満たすべくIntelが適切な数量で供給し続けられれば、Intelのデータセンター部門の売上は軌道に乗ってAMDを上回る可能性が高いです」と分析しました。なお、主にGPU製品を販売するNVIDIAはIntelもAMDも上回り、データセンター向けGPUとネットワークチップの販売で売上は36億6800万ドル(約5600億)に達しているとのことです。