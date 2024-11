nana’s green teaが、オリジナルグッズや店舗で使えるギフトカードなどが入った「2025年福袋」を数量限定で販売。

“日本のいいもの”をお届けする福袋第4弾となる2025年は、日本茶などおうちでも店舗でもnana’s green teaが楽しめる豪華ラインナップになっています☆

nana’s green tea「2025年福袋」

価格:8,500円(税込)/5,000円(税込)

予約開始日:2024年12月1日(日)

販売店舗:全国のnana’s green tea店舗

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

※店舗によってお取り扱いするセットが異なります

※福袋の予約・受け取りは、店舗にて実施されます。予約日程は、全店12月1日受付開始となりますが、一部店舗では異なる場合もあります

※予約不可の店舗につきましては、年始初日より販売となります

例年大好評のnana’s green teaの福袋が、2025年も登場。

2025年福袋には、5,000円セットと8,500円セットの2種類が数量限定で用意されます。

「新しい日本のカタチ」をコンセプトにメニューを提供しているnana’s green teaであるからこそ、福袋も“日本のいいもの”を封入。

毎日の生活の中楽しめるオリジナルグッズと、お店で使用できるギフトカードのセットです。

2025年福袋に封入されるグッズや焼き菓子、スイーツなどを紹介していきます☆

<福袋限定> 茶葉を再利用 日本茶を楽しむオリジナルノート&しおり/ロゴ入りボールペン

宇治煎茶・ほうじ茶の茶葉を、ノートの表紙・しおりに漉き込んだ、ロゴ入りボールペンもついたステーショナリーセット。

お茶缶・ノート・しおりはすべて、チャノキの花と茶葉をイメージしたデザインになっています。

日本茶が提供されたあとの出涸らし茶葉を利用し、ノートの表紙に漉き込んであるのもポイントです。

表紙をよく見てみると、紙の中に日本茶の茶葉が見え隠れ。

nana’s green teaで提供されている「宇治煎茶」「ほうじ茶」の出涸らし茶葉が再利用されています。

茶葉を紙の繊維に混ぜ込んで漉いているため、どれひとつとして同じニュアンスのものはありません。

また、同じ紙を利用して作られた、4種のしおりからいずれか1枚を封入。

日常使いの小物に隠れた日本茶を持ち歩き、飲むだけではない茶葉の魅力を感じることができます。

また、福袋限定のロゴ入りボールペンには、nana’s green teaのロゴを上品な金色でレイアウト。

茶缶と同じ「藤色」「翡翠色」「若葉色」の3色にて展開され、どの色が入っているかはお楽しみです。

※しおりの絵柄は選べません

※ノートはB6サイズ、中の用紙は横罫・普通紙です

※ボールペンのカラーは選べません

<福袋限定>鮪とアボカドのとろろどんぶり柄 今治タオルハンカチ

2025年は人気お食事メニュー「鮪とアボカドのとろろどんぶり」柄の刺繍が施された、ふわふわ手触り良く使い心地も良い、毎年大好評の今治タオル。

「抹茶白玉パフェ」、「抹茶クリームあんみつ」、「抹茶ロールケーキ」に続き、満を辞してお食事メニューの登場です。

鮪やアボカド、海苔や大葉まで、細かく再現されているのも魅力的。

福袋としての今治タオルハンカチも4年目を迎え、シリーズ化したデザインがコレクター心をくすぐります。

実際のメニューと見比べてみるのも楽しい日用雑貨です。

<福袋限定>オリジナルあずま鞄

お買い物にぴったりのサイズ感に仕上げられた、近年人気のあずま袋をオリジナルで作成。

生地にはしっかりした12オンスの綿布が使用されています。

肩から提げられる長さの肩紐と、鞄本体には10cmのマチがついており、ちょっとしたお買い物にも大活躍。

コーラルレッドのタグにnana’s green teaのロゴが覗き、シンプルながら上品な鞄に仕上げられているのも特徴です。

8,500円セットは月白色、5,000円セットは枯茶色のあずま鞄に、全ての福袋グッズを入れて販売されます。

<福袋限定>オリジナルクッキーセット

お正月から抹茶もほうじ茶も楽しめる、福袋限定のクッキー。

nana’s green tea各店舗や公式オンラインストアでは販売していない、オリジナルのお菓子が食べられるのも、nana’s green tea福袋の醍醐味のひとつです。

抹茶のおまんじゅうクッキー

内容量:3枚入り

nana’s green teaオリジナルの抹茶を使用したクッキー。

しっとり柔らかなまんじゅう型のクッキーの中に、抹茶の味わいを楽しめる抹茶あんが入っています。

ほうじ茶のディアマンクッキー

内容量:6枚入り

手軽に食べられるサイズ感が嬉しい、nana’s green teaオリジナルのほうじ茶パウダーを練り込んだ、ほうじ茶のディアマンクッキー。

ほうじ茶の香りと生地のさくさく感に、ざらめの食感がアクセントになっています。

各種日本茶ティーバッグ

内容:5個入り

店内で提供している日本茶が、福袋限定パッケージで登場。

巳年にちなんで、鏡餅のふりをした蛇のデザインがあしらわれています。

茶師によってブレンド(合組)された宇治煎茶は、爽やかな香りと苦みとともに、しっかりとお茶の甘みも感じられるのが特徴。

ほうじ茶は、旨み、甘みを蓄えた茎もブレンドして、少し深めに煎ることで、コク深く香りも豊かに仕上げられています。

玄米茶は、宇治煎茶のバランスの良い味わいと、うるち米の香ばしい風味が楽しめます。

5,000円セットには宇治煎茶・ほうじ茶、8,500円セットには宇治煎茶・ほうじ茶・玄米茶が入ります。

ギフトカード(ドリンク・パフェ)

使用期限:2025年12月31日

ドリンク・パフェ、それぞれグランドメニューからお好きなものを1品選べるギフトカード。

大好きなあのメニューお得に、または、これまで試したことのないメニューをお気軽にオーダーすることができます。

2025年からは、全国の店舗で利用可能になり、使用期限も1年間に延長。

5,000セットには各2枚、8,500セットには各4枚入ります。

360KYUSU 1,000円offチケット

nana’s green tea各店舗、公式オンラインストアにて使用できる「360KYUSU」の1,000円offチケット。

グッドデザイン賞を受賞した、新デザイン急須「360KYUSU」がお得に購入できます。

また、右上に記載されている番号は、「ナナズの夢くじ2025」の抽選番号です。

初開催「ナナズの夢くじ2025」

nana’s green teaのメニューにてお馴染みの抹茶ケーキや、オリジナルグッズなど豪華商品が抽選で当たる「ナナズの夢くじ2025」を初開催!

2025年福袋に封入される「360KYUSU \1,000offチケット」に記載されている番号を使用したくじです。

右上記載の番号で「ナナズの夢くじ2025」に挑戦された方の中から抽選でケーキやオリジナルグッズなどをプレゼント。

抽選結果は1月初旬、nana’s green tea各店舗・公式ホームページにて公表されます。

福袋 8,500円

セット内容:

・〈福袋限定〉茶の花に包まれるお茶缶(手漉き越前和紙「浮き紙」使用)

・〈福袋限定〉茶葉を再利用 日本茶を楽しむオリジナルノート&しおり

・〈福袋限定〉nana’s green teaロゴ入りボールペン

・〈福袋限定〉鮪とアボカドのとろろどんぶり柄 今治タオルハンカチ

・〈福袋限定〉オリジナルあずま鞄

・〈福袋限定〉オリジナルクッキーセット

・宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)

・ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)

・玄米茶ティーバッグ(5個入り)

・ドリンクギフトカード×4枚

・パフェギフトカード×4枚

・360KYUSU \1,000offチケット×1枚(”ナナズの夢くじ”抽選番号付き)

手漉き越前和紙「浮き紙」を使用したお茶缶が8,500円セット限定で登場。

越前和紙は、正倉院に貯蔵された古文書でも確認できるほど、古くから作られている和紙です。

その中でも、越前市大滝町に位置する明治元年創業「山次製紙所」の持つオリジナルの技法を使った和紙「浮き紙」が使用されています。

お茶の花をあしらったデザインが、わずかに凹凸を持って精緻に表現。

茶缶は、nana’s green teaにて販売されている日本茶茶葉がちょうどよく入るサイズ感です。

茶葉の他にもコーヒー豆やお菓子を入れたり、小物入れとしても使えます。

インテリアに馴染みの良い「藤色」、きっぱり鮮やかな「翡翠色」、明るい雰囲気の「若葉色」の3色展開で、いつもの生活をほのかに彩ります。

8,500円セット限定で1個封入され、カラーはランダムのため、どの色が入っているかはお楽しみです。

福袋 5,000円

セット内容:

・〈福袋限定〉茶葉を再利用 日本茶を楽しむオリジナルノート&しおり

・〈福袋限定〉nana’s green tea ロゴ入りボールペン

・〈福袋限定〉鮪とアボカドのとろろどんぶり柄 今治タオルハンカチ

・〈福袋限定〉オリジナルあずま鞄

・〈福袋限定〉オリジナルクッキーセット

・宇治煎茶ティーバッグ(5個入り)

・ほうじ茶ティーバッグ(5個入り)

・ドリンクギフトカード×2枚

・パフェギフトカード×2枚

・360KYUSU \1,000offチケット×1枚(”ナナズの夢くじ”抽選番号付き)

茶葉を再利用したグッズと日本茶で、nana’s green teaのお茶を楽しむ5,000円セット。

全てのグッズやお菓子が枯茶色のあずま鞄に入っています。

出涸らし茶葉を再利用したノートや、店舗で使えるギフトカードなどをセットにした豪華な福袋。

2024年12月1日より予約受付が実施される、nana’s green tea「2025年福袋」の紹介でした☆

