【モデルプレス=2024/11/06】X JAPANのYOSHIKIが11月5日、自身のX(旧Twitter)を更新。2022年11月5日に急逝したYOSHIこと佐々木嘉純さん(享年19)を偲んだ。YOSHIKIは「2年前の今日、YOSHIは天国へ旅立ちました。安らかに眠ってね」と投稿。YOSHIさんとの2ショットを公開した。

2年前の今日、YOSHIは天国へ旅立ちました。

安らかに眠ってね。

2 years ago today YOSHI went to heaven.

Rest In Peace.#YOSHIKI@xy___official #YOSHI #XY pic.twitter.com/iloh1LSzYT