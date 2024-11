【大規模アップデート「First Blood:二つの心臓」】11月6日 実施

NCSOFTは、Android/iOS/PURPLE(NC独自のPC向けクロスプレイサービス)用MMORPG「ブレイドアンドソウル2(Blade&Soul2)」において、大規模アップデート「First Blood:二つの心臓」を11月6日に実施した。

「First Blood:二つの心臓」にて、新規レイドワールド「風白」が実装された。併せて、競争コンテンツ「ワールドスコア」や、「ブラッドボス」・「ファストトラック」・「TJのクーポン」など様々なイベントコンテンツが実施されている。

レイド特化型ワールド「風白」

レイド特化型ワールド「風白」はPVP不可ワールドであり、「風白門門主アラン」と「修羅ソング・ジゴウ」サーバーで構成されている。毎週登場するサーバー全体のレイドボス討伐を達成しながらキャラクターを成長させることが可能だ。新規ワールドには別途のワールドコンテンツとワールド取引所を実装し、コンテンツ報酬として取引可能な非刻印アイテムを獲得する事で、ワールド内の取引ができる。

「ワールドスコア」

「ワールドスコア」は、「風白門門主アラン」と「修羅ソング・ジゴウ」サーバーの間での競争イベントコンテンツ。「サーバーボス」、「パーティダンジョン」、「ワールドコンテンツ」などを通してポイントを獲得し、毎週水曜日18時までに集計されたポイントがより高いサーバーが勝利する。

優勝したサーバーは「黄金のダンジョンの時間補充石」を報酬として獲得できる。ダンジョンでは、取引可能な「黄金のガマガエル」などを獲得することが可能だ。

また、ポイントの貢献度に応じて最高級製作材料である「真魔封玉」、「神仙涙」などの取引可能な追加報酬も手に入る。

「ブラッドボス」

「ブラッドボス」は、サーバー全体の討伐目標となる特別なレイドボス。毎週、異なる地域と時間に登場する。「ブラッドボス」を討伐すると、パスを通じて伝説等級の「首飾り」・「飾り房」・「指輪」・「霊魂石」・「護身符」・「玉宝」・「霊鎖」などを獲得することができる。さらに、最高の活躍を見せたプレーヤー3名は取引可能な「真魔封玉」を追加で獲得することが可能だ。

その他

事前登録に参加した上で、新規アカウントで新規ワールド「風白」にキャラクターを作成したプレーヤーは「風白の秘本:ファストトラック」を使ってキャラクターを素早く成長させることができる「ファストトラック」を実施中。レベル71からレベル85まで獲得経験値が2倍、毎週希望する伝説ソウルを選択して星級5まで成長させることができる「パーフェクトソウル選択箱」も獲得できる。

「TJのクーポン」プレゼント

アップデート記念として、「TJのクーポン」が全てのサーバーのプレーヤーに配布される。「TJのクーポン」を使用すると、10月30日5時以前までに強化失敗で破壊されたアイテムを復旧することができる。

(C)NCSOFT Corporation. Certain rights granted to NC Japan K.K. All Rights Reserved.