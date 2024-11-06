¡ÚÂ£Äè¡Û230Ç¯¤ÎÎò»Ë¡Ö»°Ï¢¿å¼Ö¡×¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ë¡¡ÃÏ¸µ»ºÊÆ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¡¡Ä«ÁÒ»Ô¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¡¡Ê¡²¬
Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¡Ö»°Ï¢¿å¼Ö¡×¤ÎÊÝÂ¸¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È6Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°é¤Ã¤¿ÊÆ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤¬´óÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤Î¡Ö»°Ï¢¿å¼Ö¡×¤Ï¤ª¤è¤½230Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀÃÏ¤ò½á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤³¤È¤·¤â¡Ö¤¢¤µ¤¯¤é»°Ï¢¿å¼ÖÊÝÂ¸²ñ¡×¤Ë46Ëü6460±ß¤Î´óÉÕ¶â¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¤Ï¡¢JAÃÞÁ°¤¢¤µ¤¯¤é¤È¡¢ÊÆ¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¿¹¸÷¾¦Å¹¤¬2016Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ä«ÁÒ¤Ç°é¤Ã¤¿ÊÆ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò1Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´óÉÕ¶â¤Ï»°Ï¢¿å¼Ö¤Î°Ý»ý¡¦´ÉÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£