36ºÐÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×Æüµ¢¤êË¬Ìä¤â¡Ö¤ª¤Ð¤±²°Éß¤ÏÌµÍý¡×¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤Ç¾Ð´é¿¶¤ê¤Þ¤¯
Âîµå½÷»Ò¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡Ë2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡£ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô¤Î¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¡×¤òÆüµ¢¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÊ¡¸¶¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10·î22Æü¤ËÆ±½ê¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£³¥¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼»Ñ¤Ç¡¢´ÑÍ÷¼ÖÆâ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ë¤â1ÅÙÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°Êª¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°Êª±à¤È¤«ËÒ¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉ¬¤º¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ°Êª¤¿¤Á¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Â¤ä¤ê¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤ª¤Ð¤±²°Éß¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤Ê¡£¤ª¤Ð¤±²°Éß¤ÏÌµÍý¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¥Þ¡¼ËÒ¤ËÍè¤¿¤Î¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡×¡Ö°¦¤µ¤ó¡¡ËÜÅö¤ËÈþ¿Í¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¾Ð´é¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£