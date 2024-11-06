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5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
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