13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é»ÜÀß¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÇòÂëÄ®¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË(34)¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦Ä¹°æ½ð¡Ë¡¡
»³·Á¸©Æâ¤Î¶µ°é»ÜÀß¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·£±£³ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÂëÄ®¤Î¶µÍ¡¤Ç£³£´ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é»ÜÀß¤ÇÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÇòÂëÄ®¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË(34)¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡¦Ä¹°æ½ð¡Ë¡¡
ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÂëÄ®¤Î¶µÍ¡¤Ç´¨²Ï¹¾»ÔÃçÃ«ÃÏ£²ÃúÌÜ¤Ë½»¤àÃË¡Ê£³£´¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢º£·î£±Æü¸©Æâ¤Î¶µ°é»ÜÀß¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¡¢£±£³ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤òÅð»£¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤ÏÈï³²¼Ô¤¬£±£³ºÐÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÜÀß¤Ç¾®·¿¥«¥á¥é¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÃæ¿È¤ä»ÜÀß¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇòÂëÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å£³»þ¤«¤é²ñ¸«¤ò³«¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£