Í¹Á¥¡¢º£´ü±Ä¶È¤ò7¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡ÆüËÜÍ¹Á¥ <9101> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬11·î6ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(4-9·î)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.0¡óÁý¤Î1156²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2150²¯±ß¢ª2000²¯±ß(Á°´ü¤Ï1746²¯±ß)¤Ë7.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬23.1¡óÁý¢ª14.5¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.2¡óÁý¤Î843²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.7¡ó¸º¤Î497²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.6¡ó¢ª7.5¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2150²¯±ß¢ª2000²¯±ß(Á°´ü¤Ï1746²¯±ß)¤Ë7.0¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬23.1¡óÁý¢ª14.5¡óÁý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ11.2¡óÁý¤Î843²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë7-9·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.7¡ó¸º¤Î497²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î8.6¡ó¢ª7.5¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹