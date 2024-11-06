¹â¹»À¸Æ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ö¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡×¤¬Æü»Þ¿À¼Ò½é·Ø¥¤¥á¥¥ã¥é½¢Ç¤¡Ö»ä¡¢ÂçµÈ¤·¤«½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÆ°²è¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¡Ê17¡Ë¤¬Æü»Þ¿À¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÀÖºä¡Ë¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½é·Ø¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£31Æü¡¢»£±Æ²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚË¨¹á¤¬10ËçÌÜDVD¡Ö¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«¡ª¤â¤¦»ß¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡°ìÂÁá¤¤À²¤ìÃå»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¤Ï¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²áµî¥¤¥Á¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Æü»Þ¿À¼Ò¤Ïº£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ëËãíåÅò¤Î¤ªÅ¹¤È¤«¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¯ÄÌ¤ë¿À¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£2024Ç¯¤Ï²Ö¤Î17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµÅ¨¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Þ¤Ò¤Þ¤Ï¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡¢ÇÛ¿®¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÀ¤Âå¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤äÌÌÇò´ë²è¤Ê¤ÉÅù¿ÈÂç¤Î¥È¡¼¥¯¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¡ÖHIMA HIMA CHANNEL¡×¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬80Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£¿·À¤Âå¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¡ÖÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡È¥ª¥¸¥µ¥óÈ½Äê¡É¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤äÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ê41¡Ë¤ò¥ª¥¸¥µ¥ó¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥á¥ó¥È¤Ç·ÝÇ½³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Âç¤Î¥°¥ß¹¥¤¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï³Æ¼Ò¤Î¥°¥ß¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¥°¥ß¶È³¦¤Ç¤Ï°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¡£º£²ó¡È²áµî2¡É¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¡¢½é·Ø¤Ç¤ÏÂçµÈ¤·¤«½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ª¤«¤²¤Çº£Ç¯¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¹â2¤ÎÅß¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì´¡£ÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»ä¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¤Êý¡ª¡¡¤¢¤ÈÈ¾Ç¯¤¢¤ë¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÌÀ¤ë¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤Þ¤Á¤ã¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥ª¡¼¥éÁ´³«¤À¤Ã¤¿¡£