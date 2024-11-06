Î©»³¼¼Æ²¤ÏÀã²½¾Ñ¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ï±«µÓ¶¯¤¯¤Ê¤ë½ê¤â¡¡¡¡
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¶õÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©»³¼¼Æ²¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥óÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¸¹â2450¥áー¥È¥ë¡¢ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¼¼Æ²¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¤ÏÃÏÌÌ¤ä´äÈ©¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°9»þ¤Îµ¤²¹¤Ï1.6ÅÙ¡¢ÀÑÀã¤Ï2¥»¥ó¥Á¤«¤é3¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¾å¶õ¤Îµ¤°µ¤ÎÃ«¤ä¡¢¼¡Âè¤Ë¶¯¤Þ¤ëÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤êÍë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤È¤â¤Ë15ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£