¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¸µº¸ÏÓ½õ¤Ã¿Í¤¬¡ÖÍèÇ¯¡¢NPB¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¡¡¾Ã¤¨¤Ì¡È²£ÉÍ°¦¡É¤â¶¯Ä´¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ì²£ÉÍ°¦¤ò¶¯Ä´¡£¥«¥Ö¥¹»þÂå¤Ëº£±Ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È(C)Getty Images
¡¡¸µDeNA¤Îº¸ÏÓ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤ÏX¤Ç¡ÖÍèÇ¯NPB¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¡£DeNAÂàÃÄ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆüËÜ°ì¥Á¡¼¥à¤«¤éÎ®½Ð¤â¡©¡¡FAÀïÀþÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¡¡ÁèÃ¥ÀïÉ¬»ê¤Îü¥±£¤ì¥¡¼¥Þ¥óü¥¡¡DeNA29ºÐ³°Ìî¼ê¤¬¡ÖÉ¾²Á¹â¤Þ¤ëÍýÍ³¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²£ÉÍ¤Ë¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡×¡Ö»ä¤âËÜÅö¤Ë¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¤·¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡ÖOmedeto¡Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖÁª¼ê¡¢ÁÈ¿¥¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£²£ÉÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ã¤¨¤Ì¡È²£ÉÍ°¦¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Ï2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î7·î¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇDeNA¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2018Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹çÅÐÈÄ°Ê¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂàÃÄ¡£¤½¤Î¸å¤ÏX¤ÇºÆ·ÀÌó¤ò´õË¾¤¹¤ëÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥«¥Ö¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë¤ÏÂàÃÄ¡£DeNA»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤È¤Î¡ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢3A¤Ç¤Ï31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·5¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.86¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿32ºÐ¤Îº¸ÏÓ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥³¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]