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SKY918¡¡¿À¸Í¡Ê20¡§35¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê21¡§45¡Ë¡¿11·î19Æü
SKY920¡¡¿À¸Í¡Ê21¡§20¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê22¡§30¡Ë¡¿11·î30Æü
SKY901¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê09¡§50¡Ë¡ÁÊ¡²¬¡Ê12¡§00¡Ë¡¿11·î14Æü¡¦21Æü
SKY902¡¡Ê¡²¬¡Ê12¡§35¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê14¡§15¡Ë¡¿11·î14Æü¡¦21Æü
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