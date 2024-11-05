¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¡×ËÉ¿åÆ©¼¾¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Ç

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹(ASICS)¤«¤é¡¢¿·ºî¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó GTX(GEL-TERRAIN GTX)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯10·î31Æü(ÌÚ)¤è¤ê¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¡×¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì

¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¡¢ÂÑµ×À­¡¢ËÉ¿åÀ­¡¢ËÉÉ÷À­¡¢Æ©¼¾À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ¡Ç½À­ÁÇºà¡Ö¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹(GORE-TEX)¡×¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£

¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥²¥ë ¥Õ¥¸¥È¥é¥Ö¡¼¥³(GEL-FUJITRABUCO)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¹â¤¤µ¡Ç½À­¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹»ÅÍÍ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿1Â­¤À¡£

¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë²÷Å¬À­

¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó GTX¡×¤Ï¡¢±«Å·¤Ç¤âÂ­¸µ¤ò¥É¥é¥¤¤ËÊÝ¤Ä¡Ö¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡×¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¡ÖGT-2000 8¡×¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£Í¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ­¤ÈÂÑµ×À­¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥Õ¥©¡¼¥à(FLYTEFOAM)¡× ¤È¾×·â´Ë¾×µ¡Ç½¡Ö¥²¥ë(GEL)¡×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë²÷Å¬¤ÊÍú¤­¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤¿¡£

¾ÜºÙ

¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó GTX¡×
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯10·î31Æü(ÌÚ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹°ìÉô¼è¤ê°·¤¤Å¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(È¯ÇäÆüÅöÆü10:00¡Á)
²Á³Ê¡§20,900±ß
¥µ¥¤¥º¡§22.5¡Á30.5cm


¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ö¥²¥ë¥Æ¥ì¥¤¥ó¡×ËÉ¿åÆ©¼¾¤Î¥´¥¢¥Æ¥Ã¥¯¥¹ºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡õ¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤Ç

³°Éô¥µ¥¤¥È