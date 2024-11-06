Èþ¿Í¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¦ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª°ËÅìÈþºé¡¢²¦ÎÓ¤òÍÞ¤¨¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢µÜ¾ë¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢Ê¡Åç¤Î6¸©¤«¤é¤Ê¤ëÅìËÌÃÏÊý¡£Æ±ÃÏÊý¤ò´Þ¤à´¨¤¤ÃÏ°è¤Î½÷À¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¡ÖËÌ¹ñÈþ¿Í¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èþ¿Í¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¦ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¡¡°ËÅìÈþºé
3°Ì¡¡²¦ÎÓ
2°Ì¡¡ÎëÌÚµþ¹á
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô½Ð¿È¤Î²¦ÎÓ¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¹°Á°¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ØÆþ¤ê¡¢2007Ç¯¤è¤êÀÄ¿¹¸©¤¬µòÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤ª¤È¤á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×¤ËÂè7´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤Ï2017Ç¯¤ËÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø·Ð±ÄË¡³ØÉô¤ØÆþ³Ø¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ëÄÅ·ÚÅÉ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¡¢Í¥½¨¾Þ¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯5·î¤è¤êÆ±Âç³Ø¤ÈÃ»´üÂç³Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý³èÀ²½¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¿È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhat Is Heart¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Æ±¸©¤Îµ¤Àç¾Â»Ô¤ÈÅÐÊÆ»Ô¤¬ÉñÂæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±Ê±ºÉ´²»¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë°¡ºÈ»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ï¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤ËµÜ¾ë¸©¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¸Î¶¿¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸©ÃÏÊý»æ¤Î½©ÅÄ³¡¿·Êó¤Î¡Ö½©ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®ÊÔ½¸Ä¹¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏ¸µÌ¾Êª¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ä¤ëÆé¤ÎÎÁÍý¿Í¤ò¼èºà¡£Æé¤Î»î¿©»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤¿¤²¤¦¤á¤§¡×¤È¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÊý¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Ï½©ÅÄÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½©ÅÄ½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¿Í¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö½©ÅÄ¸©¿Í²ñ¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£2024Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥×¥Á½©ÅÄ²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÈÅÄµ±À±¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â¥ê¡¼¥°¤Î½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÄ¸ýÀ®¹À¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë5°Ì¡Á22°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èþ¿Í¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¦ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Êº´¡¹ÌÚ ´õ|1988/2/8À¸¤Þ¤ì|½÷À|AB·¿|½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡Ë
¡Ê°ËÅì Èþºé|1977/5/26À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¿ô¹ç·×¡§346É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î05Æü¡Á2024Ç¯8·î19Æüv
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èþ¿Í¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¦ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
4°Ì¡¡°ËÅìÈþºé
3°Ì¡¡²¦ÎÓ
2°Ì¡¡ÎëÌÚµþ¹á
1°Ì¡¡¡©¡©¡©
¢ÍÁ´¤Æ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
3°Ì¤Ï¡Ö²¦ÎÓ¡×¡ª
ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô½Ð¿È¤Î²¦ÎÓ¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¹°Á°¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤ØÆþ¤ê¡¢2007Ç¯¤è¤êÀÄ¿¹¸©¤¬µòÅÀ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥ë¥×¥¹¤ª¤È¤á¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¤ê¤ó¤´Ì¼¡×¤ËÂè7´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¦ÎÓ¤Ï2017Ç¯¤ËÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç³Ø·Ð±ÄË¡³ØÉô¤ØÆþ³Ø¡£Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Ç¤ÏÀÄ¿¹¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¤¢¤ëÄÅ·ÚÅÉ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¡¢Í¥½¨¾Þ¤ËÁª½Ð¡£2024Ç¯5·î¤è¤êÆ±Âç³Ø¤ÈÃ»´üÂç³Ø¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý³èÀ²½¤Ë¤âÇ®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¿È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhat Is Heart¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÄ¿¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡ÖÎëÌÚµþ¹á¡×¡ª
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦ÎëÌÚµþ¹á¡£Èà½÷¤Ï¡¢ÅìËÌ³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Æ±¸©¤Îµ¤Àç¾Â»Ô¤ÈÅÐÊÆ»Ô¤¬ÉñÂæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦±Ê±ºÉ´²»¡ÊÀ¶¸¶²ÌÌí¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë°¡ºÈ»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ï¡¢¿ÌºÒÅö»þ¤ËµÜ¾ë¸©¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¸Î¶¿¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¤Ê¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ´õ¡×¡ª
½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸©ÃÏÊý»æ¤Î½©ÅÄ³¡¿·Êó¤Î¡Ö½©ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®ÊÔ½¸Ä¹¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÃÏ¸µÌ¾Êª¤Î¤·¤ç¤Ã¤Ä¤ëÆé¤ÎÎÁÍý¿Í¤ò¼èºà¡£Æé¤Î»î¿©»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤¿¤²¤¦¤á¤§¡×¤È¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÊý¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤Ï½©ÅÄÊÛ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢½©ÅÄ½Ð¿È¤ÎÃøÌ¾¿Í¤é¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö½©ÅÄ¸©¿Í²ñ¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£2024Ç¯3·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥×¥Á½©ÅÄ²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½÷Í¥¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Í¥¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµÈÅÄµ±À±¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â¥ê¡¼¥°¤Î½©ÅÄ¥Î¡¼¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅÄ¸ýÀ®¹À¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¤¬1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë5°Ì¡Á22°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬Èþ¿Í¤À¤Ê¡¼¤È»×¤¦ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤Ï¡¢²¿°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¡¦¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡§ÅÄÊÕ¥æ¥¦¥¡Ë
¼Ì¿¿¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯
¡Êº´¡¹ÌÚ ´õ|1988/2/8À¸¤Þ¤ì|½÷À|AB·¿|½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡Ë
¡Ê°ËÅì Èþºé|1977/5/26À¸¤Þ¤ì|½÷À|A·¿|Ê¡Åç¸©½Ð¿È¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§goo¥é¥ó¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¤Ë¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÀßÌä¤òÀßÄê¤·¡¢goo¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î·ë²Ì¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¿ô¹ç·×¡§346É¼
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î05Æü¡Á2024Ç¯8·î19Æüv