3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¼«ºî¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª »ç³°Àþ¾È¼ÍÁõÃÖ¤òÌÚºà¤Çºî¤ë¤Ê¤ÉDIY´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÁõÃÖ¤ÎÀÇ½¤ä¤¤¤«¤Ë
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø»îÀ½È¾¼«Æ°¼êºî¤ê£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦Din_PPP¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¤¤¤ä¡¼¤à¤Ã¤Á¤ã»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡Ä
¤Ç¤â¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤À¤Í¤§¡Ä
»îÀ½È¾¼«Æ°¼êºî¤ê£³D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼
¡¡µ»½Ñ·Ï¤äÃæ²Ú¿©ºà¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëDin_PPP¤µ¤ó¤¬3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¼«ºî¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤è¤ê¤â¡¢ÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óºî¤ë¤Î¤Ï¡¢UV¥ì¥¸¥ó¤Ë²¼¤«¤é»ç³°Àþ¤ò¾È¼Í¤¹¤ëÊý¼°¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ëºàÎÁ¤Ç¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ºî¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ç³°Àþ¤Ç¸÷¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿±Õ¾½¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶¯ÎÏ¤Ê»ç³°Àþ¤¬½Ð¤ëLED¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½Ð¤ë¸÷¤òºÙ¤¤´É¤ËÄÌ¤·¾È¼Í¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾È¼ÍÁõÃÖ¤Ï¡¢LED¤ÎÇ®¤ÇÍÏ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÚºà¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉôÉÊ¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°¤Ï»õ¼Ö¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¾å²¼¤«¤é¸ß¤¤°ã¤¤¤Î»õ¼Ö¤Ç¶´¤ó¤ÇÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»õ¼Ö¤ÎÀ©¸æ¤Ï¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤·¤«¥µ¡¼¥Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤òÀ©¸æ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å²¼Êý¸þ¤Ï¼êÆ°¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤á¤·¤ËÀ±·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò°õºþ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£0.5¥ß¥ê¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ë3¡Á4»þ´Ö¡£¤Û¤È¤ó¤É°ìÆü¤¬¤«¤ê¤Çºî¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ±·¿¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÉô¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤Ê·Á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÑÁØ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤â¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤ª¤ª
°ÕÍßÅª¤Ê»îºîÉÊ¤À¤Ê
Ê¸¡¿¹â¶¶¥Û¥¤¥³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ä¹Ìî,
²£ÉÍ,
Åìµþ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
²ð¸î,
¾²ÃÈË¼