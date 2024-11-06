¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¡È·î9¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¾×·â¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÊæ¹á¡Ê27¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¸½ºß½Ð±éÃæ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î9¥É¥é¥Þ¡Ø±³²ò¤¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¡È·î9¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¾×·â¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎë¼¯±û»Î¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´ù¤ò³Ö¤Æ¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÉáÃÊ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ´é¤âÅ·»È¡×¡Ö¤Û¤ó¤È2¿Í¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡×¡Ö¤è¤Ê·°Ïµ¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¡È·î9¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿¾×·â¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡×
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎë¼¯±û»Î¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£´ù¤ò³Ö¤Æ¤Æ¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÉáÃÊ¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÊÑ´é¤âÅ·»È¡×¡Ö¤Û¤ó¤È2¿Í¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ½¾ð¶Ú¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡×¡Ö¤è¤Ê·°Ïµ¤¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£