Âç¿Íµ¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥«¥Ð¡Ö¥à¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡È¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¡É¤òÍ½ÁÛ¡ªÍýÍ³¤Ï¹¥Êª¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡¡¥¿¥¤
¤¢¤Î¥³¥Ó¥È¥«¥Ð¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤Î¹ÔÊý¤òÂçÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤ÎÆ°Êª±à¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆÚÆùÃÄ»Ò¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ó¥È¥«¥Ð¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢¥à¡¼¥Ç¥ó¡£¼¡¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Í½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
º¸Â¦¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¡¢±¦Â¦¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤¹¤ëÃæ¡¢¥à¡¼¥Ç¥ó¤¬¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤À¤Ã¤¿¡£
¥à¡¼¥Ç¥ó¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢¹¥Êª¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×11·î5ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë