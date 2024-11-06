¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¡ª¹âÍü¿ð¼ù¤¬¤µ¤é¤ÐÅì¥Ö¥¯¥í¤Ëµá°¦¤¹¤ë¥ï¥±¡¡ÇäÌ¾µ¿ÏÇ¤ÏÈÝÄê
¡¡È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÈ¬½Å»õ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¹âÍü¿ð¼ù¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡ÉÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê£³£¹¡Ë¤ËÌÔ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¹âÍü¤ÏÅì¥Ö¥¯¥í¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÇäÌ¾¹Ô°Ù¤òÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¤â¤È¤â¤È´í¸±¤Ê¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¥Á¥ã¥éÃË¤¬¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¤«¤Í¤ÆÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¸·îÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¤ÇËÜ¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¡£Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï²áµî¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½÷ÀÌäÂê¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿à´í¸±¤ÊÃËá¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹âÍü¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤Ëàµá°¦á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¤Ø¤Î¹¥°Õ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä²ÈÂ²¡¢Í§¿Í¤«¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÊý¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¡£¡Ö¿Í¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÈ¬½Å»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Î¼ï¤òÅ°ÄìÅª¤ËÅ¦¤ß¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÊý¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê£´£³¡Ë¤Ø¤ÎÀâÆÀ¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢£¸·îÊüÁ÷¤Ç¤Ï¿¹ÅÄ¤ÎÄñ¹³¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¤á¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÇäÌ¾¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ð¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅì¥Ö¥¯¥í¤Ï¥¿¥¤¥×¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ë²¿¤µ¤ì¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢½÷À´Ø·¸¤Ç¤Ï´í¸±¤Ê´¶¤¸¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½÷¤Î»Ò¤¤¤ë¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ï¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡´ë²è¤ÎÂè£²²ó¤Ï´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï£¹Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢£¸·îÊüÁ÷¤ÎÂè£±²ó¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤è¤êÇº¤Þ¤·¤¤ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤«¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÊý¤Ë¤â¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¢¤È¤ÏÎ®¤ì¼¡Âè¤Ç¡¢£²¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¸òºÝ¤âÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÈÎø¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£