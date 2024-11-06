¡Ú²¤½££Ã£Ì¡Û¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯´ú¼êÎç±û¤¬ÂÔË¾¤Î½é¥´¡¼¥ë¡ª¼éÅÄ±ÑÀµ¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥Þ¥ó£Ã·âÇË
¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£´Àï¡Ê£µÆü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¶Æü¡Ë¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ´ú¼êÎç±û¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¡Ê¥É¥¤¥Ä¡ËÀï¤Ç£Ã£Ì½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£³¡½£±¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬£²¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£²£·Ê¬¤Ë£Ç£Ë¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÎäÀÅ¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÆüËÜ¿Í£±£µ¿ÍÌÜ¤Î£Ã£ÌÆÀÅÀ¼Ô¡£¼«¿È£±£´»î¹çÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î£Ã£Ì½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Â£Ã¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Æ£×¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Í¥Ó¥ó»á¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¥é¥¤¥×¥Á¥Ò¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È´ú¼ê¤éÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£´ú¼ê¤ÏÆ±£Æ£×Á°ÅÄÂçÁ³¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¸Å¶¶µü¸è¤Ï¸åÈ¾£³£¶Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¤Ï£´¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÀï¤Î¸åÈ¾£³£¹Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÆ±£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤Ï£±¡½£°¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡ËÀï¤Î¸åÈ¾£²£¶Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎÆ±£Í£Æ±óÆ£¹Ò¤Ï£´¡½£°¤Ç£´Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤Ç½ÐÈÖ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡£