ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¡¡°ìÉô¤Ç¥È¥é¥ó¥×¥È¥ì¡¼¥É
Gertrude Chavez-Dreyfuss¡¡Saeed Azhar
[¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë £¶Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥¢¥¸¥¢»þ´Ö£¶Æü¤Î¼è°ú¤ÇÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¿ô¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤Ë¾å¾º¡£ÂçÀÜÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î³«É¼·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¥à¡¼¥É¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×¥È¥ì¡¼¥É¤¬°ìÉô¤Ç³èÈ¯²½¤·¤¿¤³¤È¤¬Íø²ó¤ê¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÍ½Â¬»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾¡Î¨¤¬ºÆ¤Ó¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ãÀï½£¤Î·ë²ÌÈ½ÌÀ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£±£´¡¥£µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë¾å¾º¤Î£´¡¥£´£³£³¡ó¤È¡¢£´¥«·î¤Ö¤ê¹â¿å½à¡££²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£±£°£â£ð¾å¾º¤·¡¢£´¡¥£³£°£³£±¡ó¡£°ì»þ¡¢£¸·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤ë£´¡¥£³£°£¹¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¡Ö½øÈ×¾ðÀª¤Ç¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤¬¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¥Ç¡¼¥É·´¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢½¾Íè¤ÏÍ¥Àª¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÇÍ¥Àª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¥Ï¥ê¥¹¿Ø±Ä¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»Ô¾ì¤ÏÁªµó·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç²¿Æü¤â¤«¤«¤é¤º¤ËÁá¤¯Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£