23ºÐÃË¤ËÄ¨Ìò13Ç¯¤òµá·º¡Ä°û¼ò±¿Å¾¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»àºáÅù
¡¡µîÇ¯11·î¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶è¤Ç°û¼ò¤·¤Æ½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¡¢»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ë¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò13Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇòºäæÆÈï¹ð(23)¤ÏµîÇ¯11·î¡¢°û¼ò¤ÇÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«²ÎÇµ¤µ¤ó(Åö»þ20)¤òÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤Æ¡¢»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÇòºäÈï¹ð¤Ï»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹1¤Ä¼êÁ°¤Î¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ïµ²±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤ÎÏÀ¹ð¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î±Æ¶Á¤ÇµïÌ²¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶¯¤¯ÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ä¨Ìò13Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£