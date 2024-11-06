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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡18.23¡¡14.21¡¡11.26¡¡14.01
1MO¡¡13.03¡¡8.88¡¡10.22¡¡9.13
3MO¡¡11.49¡¡7.07¡¡10.13¡¡7.83
6MO¡¡10.77¡¡6.63¡¡9.93¡¡7.70
9MO¡¡10.43¡¡6.59¡¡9.86¡¡7.84
1YR¡¡10.18¡¡6.60¡¡9.84¡¡7.93
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.78¡¡18.42¡¡13.63
1MO¡¡11.85¡¡12.22¡¡8.71
3MO¡¡11.41¡¡10.33¡¡7.39
6MO¡¡11.10¡¡9.94¡¡7.18
9MO¡¡11.01¡¡9.90¡¡7.24
1YR¡¡10.91¡¡9.88¡¡7.28
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡18.23¡¡14.21¡¡11.26¡¡14.01
1MO¡¡13.03¡¡8.88¡¡10.22¡¡9.13
3MO¡¡11.49¡¡7.07¡¡10.13¡¡7.83
6MO¡¡10.77¡¡6.63¡¡9.93¡¡7.70
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1YR¡¡10.18¡¡6.60¡¡9.84¡¡7.93
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡13.78¡¡18.42¡¡13.63
1MO¡¡11.85¡¡12.22¡¡8.71
3MO¡¡11.41¡¡10.33¡¡7.39
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