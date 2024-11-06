tuki.¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥â¥é¥¤¥â¡×¤ÏÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°
¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼tuki.¤¬¿·¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥â¥é¥¤¥â¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Îø¿ÍÆ±»Î¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë°¦¾ð¤äÉÔ°Â¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
ÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥È¥í¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤·º£²¿¤·¤Æ¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Æü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îø¿Í¤È¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²ñÏÃ¤äº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¡¢¿´¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ë¶ì¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¡Ä¤½¤ó¤Ê¿´ÌÏÍÍ¤¬Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ètuki.¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç´¶¾ðË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬Ä°¤¯¤â¤Î¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë°î¤ì¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
tuki.¡Ö¥¢¥¤¥â¥é¥¤¥â¡×
ºî»ì¡§tuki.
ºî¶Ê¡§tuki.
https://zula.lnk.to/BTpLzVZL
¢¡tuki.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È