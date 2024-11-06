B3¿·³ã¡¦¸Þ½½Íò·½¡¡²ÈÂ²4¿Í²¹ÀôÎ¹¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤È¡Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇB3¿·³ã¤ÎPG¸Þ½½Íò·½¡Ê44¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿·³ã¤Î·î²¬²¹Àô¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÜÅÄÊþ»Ò¡¢6ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢1ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£²ÈÂ²¤È²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢Âîµå¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤È¤ÎÂîµå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡ÖÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª½Ë¤¤¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¿·³ã¡×¡Ö#·î²¬²¹Àô¡×¡Ö#Çò¶Ì¤ÎÅò²ÚË±¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£