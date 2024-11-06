¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢º´ÌîÎè±÷¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤é½Ð±é¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙTVCM²ò¶Ø¡ª¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¡¢¸À¤¤¤Þ¤¹～¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£11·î6Æü17»þ¤è¤ê¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙÊüÁ÷Á°Æü¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
ABEMA¤Ë¤Æ11·î7Æü23»þ¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤ÎTVCM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Ææ¤Î¾ðÊó²°¡È¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¡É¤³¤ÈÌÚ¸¶·Ä¼¡Ïº¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤È¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¡É½µ´©»ïµ¼Ô¡¦»°Åç´²¼£¡Êº´ÌîÎè±÷/GENERATIONS¡Ë¤¬¡¢·Ù»¡¡¦¥ä¥¯¥¶¡¦Î¢¼Ò²ñ¤ÎÌÌ¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ÎÎ¢¤ËêÁ¤¯¡Èµð°¡É¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯ËÜ³Ê¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¡Ù¥·¥êー¥º¡£¿·¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÌÚ¸¶¤È»°Åç¤¬¡ã°Ç¥Ð¥¤¥È»¦¿Í»ö·ï¡ä¤ÇÅð¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÈÆæ¤Î¥Ö¥Ä¡É¤ò½ä¤ê¡¢¹ñ¤ò¸Ù¤¤¤ÀÁÔÂç¤Ê¾ðÊóÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¡¢B¡Çz¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡ÖÊÜ¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢»°Åç¤¬¥¿¥¤¤Î·ºÌ³½ê¤Ç¼ü¿Í¤¿¤Á¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤ä¡¢¹À¥¡Êè½»Ò¡Ë¤¬²¿¤«¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢¹âÌîÎ¶Ç·²ð¡ÊÆóµÜÏÂÌé¡Ë¤¬»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ç¹½À®¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¿¤«¤¬ÂçÇúÈ¯¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë°ÕÌ£¿¼¤ÊÉ½¾ð¤ÇÐÊ¤àµ´ÄÍÂó¿¿¡ÊÃÓÆâÇîÇ·¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»°Åç¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¿¼¤¤¡×¤È½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÌÚ¸¶¤Î»Ñ¤â¡£
Á°ºî¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¾×·â¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¡£¤¼¤Ò½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢11·î6Æü17»þ¤è¤ê¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙÊüÁ÷Á°Æü¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£½Ð±é¼Ô¤Î¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢º´ÌîÎè±÷¡¢è½»Ò¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¡¦´Æ½¤¤Î²ÅÄ²éÎµ¡¢´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Î°©ºä¸µ¤Î8Ì¾¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¡Ù¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
½é²óÊüÁ÷Á°Æü¤Î¡¢Á°Ìëº×¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Í×ÃíÌÜ¤À¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ABEMA¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù
11·î7ÆüÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µÌÚÍËÆü23:00～¡¡¢¨Á´8ÏÃ
¥¥ã¥¹¥È¡§¶ÍÃ«·òÂÀ¡¢º´ÌîÎè±÷¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢è½»Ò¡¢SUMIRE¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¡¢ËÌ¹áÆá¡¢Æó¥ÎµÜÎ´ÂÀÏº¡¢ÈÌ¼ã¡¢ÂçÅçÎÃ²Ö¡¢±óÆ£ÍºÌï¡¢°ËÆ£ÇòÇÏ¡¢°Â°æ½çÊ¿¡¢ÅÏÊÕ¤¤¤Ã¤±¤¤¡¢ËÅÄÍµÂç¡¢MEGUMI¡¢»³Ãæ¿ò¡¢¹â¶¶ÏÂÌé¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¡¢¿¹ÅÄ¹ä¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÆóµÜÏÂÌé
¸¶ºî¡¦´Æ½¤¡§²ÅÄ²éÎµ¡ÖINFORMA II -Hit and Away-¡×¡Ê¥µ¥¤¥¾ーÊ¸·ÝÉô¡¡´©¡Ë
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§Æ£°æÆ»¿Í
Áí´ÆÆÄ¡§°©ºä¸µ
´ÆÆÄ¡§ÎÓÅÄ¹ÀÀî¡¡Àî°æÈ»¿Í
µÓËÜ¡§¼ò°æ²í½©¡¡ß·¸ýÌÀ¹¨
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙÊüÁ÷Á°Æü¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¸Ãæ·Ñ
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/DSmuQkiWSbmypT
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://abema.tv/lp/informa-onair