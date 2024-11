全世界で愛されている一人称視点シューティングゲームの『Doom』は、DJコントローラーからキヤノンのプリンター、レゴブロックやトラクターまで、さまざまな物に移植されてきました。

今度は任天堂の目覚まし時計「アラーモ」がその新たな場として選ばれ、Doomが動いてしまいました。

ハッカーのGaryOberNicht氏は、アラーモ上でカスタムファームウェアを実行する方法を見つけ出し、実際にDoomが動作しているビデオをXで公開しています。

After my last post, it was pretty clear what everyone wanted to see on the Alarmo. So, here it is - Doom running on the Nintendo Alarmo! pic.twitter.com/WimckYPnXZ

— Gary (@GaryOderNichts) November 2, 2024