今回は、中のものが見やすく、出し入れラクラクな「スヌーピー」デザインのがばっと開くリュックを紹介します!

ベルメゾン「スヌーピー」がばっと開くリュック

価格:5,990円(税込)

サイズ:約27×41×16cm

重さ:約450g

仕様:ファスナー開閉、ポケット 中にオープン2つ・外にファスナー付き1つ・オープン2つ、後ろに本体と直結するファスナー付き、肩ひも調節可

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

がばっと開いて、中身が見やすい「スヌーピー」デザインのリュック。

中のものを楽に取り出せて、収納力もたっぷりです!

お出かけに必要な財布やスマートフォン、カードケースなどのほか、水筒や防寒グッズもらくらく入るすぐれもの。

ポケットも充実しており、持ち物を分けて収納できます。

背中は柔らかなメッシュで、快適に背負えるのもポイント。

背面右側には、本体と直結するファスナーが付いていて便利に使えます☆

シンプルなカラー・デザインなので、いろんなシーンに合わせやすいリュック。

「スヌーピー」の織りネームが付いていて、アクセントになっています。

内生地にも「スヌーピー」柄を使い、見えないところも「スヌーピー」がたっぷりです!

たっぷり収納できて、出し入れラクラクな「スヌーピー」デザインの機能性リュック。

「スヌーピー」がばっと開くリュックは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

