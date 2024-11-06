Âç¤¤¯³«¤¤¤ÆÃæ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥¹¥á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¤â°·¤¦ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Î¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡×
º£²ó¤Ï¡¢Ãæ¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¥é¥¯¥é¥¯¤Ê¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§5,990±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§Ìó27¡ß41¡ß16cm
½Å¤µ¡§Ìó450g
»ÅÍÍ¡§¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼³«ÊÄ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È Ãæ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó2¤Ä¡¦³°¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤1¤Ä¡¦¥ª¡¼¥×¥ó2¤Ä¡¢¸å¤í¤ËËÜÂÎ¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¡¢¸ª¤Ò¤âÄ´Àá²Ä
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡×
¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¡£
Ãæ¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Æ¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤ª½Ð¤«¤±¤ËÉ¬Í×¤ÊºâÉÛ¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¿åÅû¤äËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤â¤é¤¯¤é¤¯Æþ¤ë¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤ÁÊª¤òÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇØÃæ¤Ï½À¤é¤«¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢²÷Å¬¤ËÇØÉé¤¨¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÇØÌÌ±¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÊØÍø¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡ù
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤Î¿¥¤ê¥Í¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÀ¸ÃÏ¤Ë¤â¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×ÊÁ¤ò»È¤¤¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡ª
¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤Æ¡¢½Ð¤·Æþ¤ì¥é¥¯¥é¥¯¤Ê¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Îµ¡Ç½À¥ê¥å¥Ã¥¯¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ù
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post Âç¤¤¯³«¤¤¤ÆÃæ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡×¤¬¤Ð¤Ã¤È³«¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯ appeared first on Dtimes.