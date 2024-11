¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥à¡ª¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¡ÖTHOR STACKING SHELF CONTAINER¡×

ディテールは、シーンに合わせたカスタムができる「THOR STACKING SHELF CONTAINERシリーズ」を、2024年11月20日から発売します。

ディテール「THOR STACKING SHELF CONTAINER」

発売日 : 2024年11月20日(水)

種類 : 20L(本体、扉、蓋)、50L(本体、扉、蓋)、ジョイントパーツ

価格(税込): 20L

本体4,840円

扉1,100円

蓋1,100円

50L

本体6,930円

扉2,420円

蓋2,420円

ジョイントパーツ165円

内容 : 全てバラ売り

サイズ : 20L本体 幅30cm×奥行35cm×高さ35.8cm

50L本体 幅60cm×奥行35cm×高さ35.8cm

カラー : Black、Light Gray、Olive

素材 : PP(本体、蓋、ジョイントパーツ)、HIPS(扉)

販売場所 : DETAIL ONLINE STORE、全国の販売店

URL : https://www.detail.co.jp

ディテールは、シーンに合わせたカスタムができる「THOR STACKING SHELF CONTAINERシリーズ」を、2024年11月20日から発売します。

■商品の特徴

*デザイン性と耐久性

本体、蓋、扉を組み合わせて自分好みのスタッキングシェルフを作ることができます。

本体耐荷重120kgと非常にタフな仕様は、インテリアはもちろんキッチン周りやアウトドア、ガーデニングなど様々な場所で使用できます。

Light Gray

*開いたドアを固定して簡単に出し入れ可能

ドアは片手で開閉でき、本体内部にはストッパーがあるので開けた状態で固定可能。

折りたたみ式のドアは開けたままでも邪魔になりません。

扉パーツ

*異なるサイズの本体を積み重ね可能な専用蓋

異なるサイズの本体でもフィットする設計なので安心して積み重ねができ、自由度の高い収納を実現させます。

また、同じ本体サイズであれば専用蓋がなくても本体同士がフィットするので、直接積み重ねできる仕様になっています。

蓋有りスタッキング

蓋無しスタッキング(同サイズのみ)

*設計されたサイズ感

幅は30cmと60cmの2サイズ、奥行き35cmと屋内外問わず設置しやすいサイズとなっています。

高さについても内寸高は20L、50Lいずれも33.5cm、2Lのペットボトルが縦に収納できるサイズとなっています。

収納イメージ

