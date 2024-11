メディアラインは、2024年11月23日(土)に日本海側最大級のエンターテインメントスポットであるSTUDIO NEXSにて『MAHARAJA NIGHT in Niigata』を開催。

メディアライン『MAHARAJA NIGHT in Niigata』

メディアラインは、2024年11月23日(土)に日本海側最大級のエンターテインメントスポットであるSTUDIO NEXSにて『MAHARAJA NIGHT in Niigata』を開催します。

新型コロナウイルス感染症の収束後の社会に向けて今回、人との繋がりや交流の喜びを祝い心を踊らせる機会として、バブル時代に一世を風靡し、元気印のシンボルとして君臨してきたマハラジャ六本木を新潟のまちに一夜限り復活させて新潟の地域活性の一助となる交流イベントを開催します。

DJには、FM-NIIGATAパーソナリティの「ミノルクリス滝沢」、元新潟MAHARAJAの「DJ NaO」、元横濱MAHARAJAの「DJ MITSUKURI」、またシークレットゲストをお迎えしてたいへん盛り上がる企画となっています。

■実現したいこと

MAHARAJAの再現により、バブル世代のリバイバルを楽しむ方やディスコ音楽とダンスを愛するファンの方のみならず、イベントを楽しむ社交的な大人たちやエンターテイメントを求める人々の交流の場へと昇華させることで、人との繋がりや交流の喜びを祝うと共に、新潟の地域振興にも貢献します。

MAHARAJA NIGHT in Niigata 実行委員会チームは、以下4つの体験を重要視しています。

1. グループ感

2. フェス感

3. サプライズ感

4. おもてなし感

詳しくは当日現地での体験を楽しめます。

■会場について

STUDIO NEXSは日本海側最大級のエンターテインメントスポット。

本格派エンターテイメントスペースならではの、専門スタッフによる音響・照明設備はもちろん、大迫力の巨大スクリーンでの映像・演出により非日常を味わえるような開放的な空間でリラックスして交流を楽しめます。

【イベント詳細】

日程 : 2024年11月23日(土)

時間 : 19:00〜1:00(受付18:45)

会場 : STUDIO NEXS(新潟駅 徒歩10分)

所在地 : 新潟市中央区万代1-3-1 万代シネモールビルB1

会費 : ・当日券 MEN 4,500円/1D、WEMEN 3,500円/1D

・VIP TABLE CHARGE 40,000円(シャンパン付き)

※1set 2時間制(4名様まで)

人数 : 500名

対象 : 20〜70代の男女

DJ : ミノルクリス滝沢、DJ NaO、DJ MITSUKURI

アトラクション: シークレットゲスト、ダンサー

DRESS CODE : Sexy & Stylish

主催 : 株式会社メディアライン

グローバルイノベーション合同会社

株式会社 I.D.Additional’s

共催 : FM-NIIGATA(エフエムラジオ新潟)

協力 : マハラジャ六本木

協賛 : アサヒビール、CHAMPAGNE COLLET

お申し込み : https://docs.google.com/forms/d/1p-vXDo-FUNMgd6kMXYUUbFPIiC7jUE3BwH_ixNm-8Do

※事前申込は500円割引!オンラインよりお申し込みください

STUDIO NEXS

地図

<スペシャルゲストプロフィール>

・DJ ミノルクリス滝沢

FM-NIIGATAでパーソナリティとして活躍している。

モータージャーナリスト、YouTuber、DJとしての顔があり、地元新潟で人気を誇る。

地元を中心に多くのクラブ、イベントにDJとして出演している。

ミノルクリス滝沢

・DJ MITSUKURI

元MAHARAJA YOKOHAMAのDJ。

クラブ、イベントDJとして活躍している。

懐かしの90年代のDISCOサウンドから最新MUSICまで精通しており、その経験と実績に裏打ちされた選曲・スタイルは唯一無二のものである。

DJ MITSUKURI

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミノルクリス滝沢出演!メディアライン『MAHARAJA NIGHT in Niigata』 appeared first on Dtimes.