¸Î¿Í¤È¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ°Íý¡ªHIKARI¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î°äÉÊÀ°Íý¡×

HIKARIは、新サービス「しあわせの遺品整理」を2024年11月1日より開始しました。

HIKARI「しあわせの遺品整理」

業務時間 : 9:00〜19:00(年中無休)

内容 : 遺品整理・生前整理・特殊清掃・ゴミ屋敷片付け・

汚部屋の片付け・不用品買取等

対応エリア: 全国47都道府県 https://shiawase-ihinseiri.com/area/

URL : https://shiawase-ihinseiri.com/

遺品整理や生前整理、特殊清掃やゴミ屋敷片付けなど、家財の問題を全国で解決します。

■しあわせの遺品整理について

同社は不用品回収やゴミ屋敷片付け、不用品の買取や不動産の売買にいたるまでのサービスを展開しており、誰に頼めばいいのか分からないお悩みを解決してきました。

今回、全国で遺品整理や生前整理、特殊清掃をおこなう新サービス「しあわせの遺品整理」をオープンしました。

故人との想い出をしっかりと整理し、あなたに依頼してよかった。

と言っていただけるサービス内容と自慢のスタッフがお伺いします。

■依頼・相談はこちらから

お電話 : 050-1869-3090

お問合せフォーム: https://shiawase-ihinseiri.com/contact/

