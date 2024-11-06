¡ÖÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¶¨µÄ¡×µÆÀîÎç¡Ê46¡Ë¤¬¥«¥ê¥¹¥Þ¼Â¶È²ÈÉ×¤ÈÅÅ·âÎ¥º§¤Ø¡¡É×¤¬¹ðÇò¡ÖÎ¥º§¤Î¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µÁÄÅìÂç¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢½÷Í¥¡¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÆÀîÎç¡Ê46¡Ë¤¬É×¤Ç¼Â¶È²È¤Î°¬ÅÄÍÀµ±»á¡Ê55¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£11·î6Æü¸áÁ°9»þ¡¢µÆÀî¼«¿È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»ñ»º¤ÏÌó400²¯±ß¡×µÆÀî¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿É×
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÈÉ¤¬°¬ÅÄ»á¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢4Æü¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¡¢Î¥º§¤Î¹ç°Õ¤¬´û¤ËÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¡þ¡þ
¡¡µÆÀî¤ÏÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Êºß³ØÃæ¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
µÆÀîÎç¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢2002Ç¯¤È2003Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³CM½÷²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£20Âå¸åÈ¾¤Ë½÷Í¥¤«¤éÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÏ©Àþ¤òÊÑ¹¹¡£¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤È¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ÎµÆÀî¤¬2017Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤¬9ºÐ¾å¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¼Â¶È²È¡¦°¬ÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£
¸òºÝ¿ô¥«·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡Ö¥°¥ë¥á¥µ¥¤¥È¡Ø¿©¤Ù¥í¥°¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡Ø¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2018Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´ØÏ¢¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤¯¤Õ¤¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï»Ò¶¡´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£·ëº§Åö»þ¡¢200²¯±ß¤È¸À¤ï¤ì¤¿Áí»ñ»º¤Ï¡¢¸½ºßÌó400²¯±ß¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï¸òºÝ¿ô¥«·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬·ëº§¸å¡¢¤¹¤°¤Ë°¬ÅÄ»á¤Î½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¡£¥Ö¥é¥¤¥À¥ë´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¼Ò²ñÅª±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤È¤Î½÷À¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤Îº§³°»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö°¬ÅÄ»á¤ÏµÆÀî¤È·ëº§¸å¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¼«Ê¬¤ÈºÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿ô»ú¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢É×ºÊ¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Þ¤ÇÉ×ÉØ±ßËþ¤Ë¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤Ê¤¼µÆÀî¤È°¬ÅÄ»á¤ÏÎ¥º§¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó11·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÎ©¤Æ¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Î¥º§¶¨µÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯11·î14Æü¹æ¡Ë