BTS¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¡ª¥½¥í¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ûÂ¸¶ÊµÏ¿¹¹¿·¡õJIN¿·¶Ê¤â¿·¤¿¤Ë¾å°Ì¤Ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BTS¤ÎÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUNG KOOK¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡©
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJIMIN¤ÈJUNG KOOK¤¬¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤«¡¢º£ÅÙ¤ÏJIN¤Î¿·¶Ê¡ØI'll Be There¡Ù¤¬¾å°Ì¤Ë¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
11·î5Æü¡Ê°Ê²¼¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê11·î9ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JIN¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHappy¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØI'll Be There¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç1°Ì¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ó¥°¥»¡¼¥ë¥¹¡×¤Ç3°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ç10°Ì¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç25°Ì¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢JIN¤Î¥½¥í³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢JIMIN¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤È¥½¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ë15½µÏ¢Â³¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡£2nd¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSE¡Ù¤¬¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç139°Ì¤Ë¡¢Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØWho¡Ù¤¬¡Ö¥Û¥Ã¥È100¡×¤Ç55°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤âJIMIN¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¡ØMUSE¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç4°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢¡ØWho¡Ù¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤Ç12°Ì¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç16°Ì¡¢¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥½¥ó¥°¡×¤Ç46°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JUNG KOOK¤â½é¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ØSeven¡Êfeat. Latto¡Ë¡Ù¤È¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØStanding Next to You¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤ËÄ¹´ü´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØSeven¡Êfeat. Latto¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç·×68½µ¡¢¡ØStanding Next to You¡Ù¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤È¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë200¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì52½µ¡¢46½µ¤â¤Î´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BTS¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØProof¡Ù¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó125½µÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£½µ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï9°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Àè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡È¥È¥Ã¥×10¡É¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
Íè¤ë11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢JIN¤Î½é¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHappy¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÏ¿¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡þJIMIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦³ø»³¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ß¥ó¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢³ø»³·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»ÉñÍÙ²Ê¤Ë¼óÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¸½ºß¤Î½êÂ°»öÌ³½êBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÎý½¬À¸¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë¤Ø¾åµþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¾¹»¤·¤¿´Ú¹ñ·Ý½Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÆ±¤¸BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡£BTS¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÃ´Åö¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢½üÂâÆü¤Ï2025Ç¯6·î11Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¡ÊMnet¡Ë¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê¸½ºß½êÂ°¤¹¤ëBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¸½HYBE¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è°Õ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡þJIN ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥¯¥¸¥ó¡£BTS¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù¤ò¸«¤ÆÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥Ê¥à¥®¥ë¤Î±éµ»¤Ë´¶Æ°¤·¡¢°ì»þ¤ÏÌò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ³ØÅÓÃæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë°ìÅÙ´Ú¹ñ¶þ»Ø¤ÎÍÌ¾»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¼¡¿³ºº¹ç³Ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢º¾µ½¤À¤È»×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÍÌ¾¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2022Ç¯12·î13Æü¤ËÆþÂâ¡£Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¿·Ê¼¶µ°éÂâ½õ¶µ¤È¤·¤Æ·³À¸³è¤òÁ÷¤ê¡¢2024Ç¯6·î12Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£