【1500円以下セール】実施期間:11月22日まで

PS Storeにて、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ダウンロードソフトが1,500円程度の価格で購入できる「1500円以下セール」が開催されている。実施期間は11月22日まで。

今回のセールでは、「Hades」が1,144円、「ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト」、「ペルソナ5 ダンシング・スターナイト」が各1,210円、「アストロニーア」が990円など、多くのタイトルが1,500円以下で購入できる。

ペルソナ3 ダンシング・ムーンナイト/ペルソナ5 ダンシング・スターナイト

Hades

アストロニーア

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.

(C) Supergiant Games, LLC 2021. All rights reserved.

Copyright (C) 2023 System Era Softworks Inc. Astroneer is developed by System Era Softworks, Inc. Astroneer (R) is a registered trademark of System Era Softworks Inc. All rights reserved.