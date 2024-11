2024年11月6日、Steamがクライアントアップデートを発表しました。このアップデートに伴い、ベータ版として提供されていたゲーム録画機能の「 Steamゲームレコーディング 」が正式版となり、あらゆるユーザーが利用可能となりました。Steam :: Steam News :: Steam Client Update, November 5thhttps://steamcommunity.com/games/593110/announcements/detail/4472730495692571025

Steam’s built-in game recording is now available to all - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/11/5/24289138/steam-game-recording-now-available-all-usersSteamゲームレコーディングはゲームプレイを簡単に録画・早戻し・ブックマーク・クリップ・保存・共有することができるという機能です。録画には2つのモードが用意されており、ひとつはすべてのゲームプレイを録画することで、録画しようとは思っていなかった予期せぬ瞬間も保存できる「バックグラウンド録画」モード、もうひとつが録画を有効にした時のみゲームをキャプチャーする「オンデマンド録画」モードです。「バックグラウンド録画」を有効にすると、ハードドライブに割り当てる最大容量を選択可能。バックグラウンド録画のデータは一時的なもので、録画中にハードドライブの容量がいっぱいになると進行中のプレイ録画が上書きされます。録画からクリップを作成する際に、永久的に保存するか否かを選択可能です。Steamゲームレコーディングhttps://store.steampowered.com/gamerecordingアップデート後、プレイヤーはデフォルト設定のままの場合は「Ctrl」+「F11」キーを押すことで、手動で録画を開始することが可能。自動で録画を行いたい場合は、Steamクライアントで「Steam」→「設定」→「ゲームレコーディング」→「バックグラウンド録画」の順にクリックすればOK。11月6日のSteamクライアントアップデートでは、他にも以下の修正が実行されています。◆一般的な修正・Steamに埋め込まれたChromiumビルドを126.0.6478.183に更新・テキストをチャットにドラッグ&ドロップすると、編集領域にドロップされるのではなく、テキストがすぐに送信される問題を修正・ストリーミングドロップダウンを介してSteamクライアントからのリモートインストールを再度有効に・セカンダリワイヤレスインターフェイスを使用する場合のストリーミングおよびピアダウンロードのための他のコンピューターの検出が改善・大きなファイルを含むゲームの更新および移動操作中に進行状況バーが更新されない問題を修正・macOSおよびLinux上の一部のゲームで、ゲームが再起動した後にオーバーレイがハングする問題を修正・ゲームがユーザーのライブラリから削除された場合、手動で追加または削除されたゲームの名前がコレクションフィルターヘッダーに表示されない問題を修正・steamwebhelperが以前に作成していない可能性のある一時ディレクトリを削除する問題を修正・アップデートをインストールした後の最初の再起動時にオフラインモードでログインできない可能性があるバグを修正◆リモートプレイ関連の修正・ハイエンドシステムでのAV1ビデオストリーミングのサポートが追加・デスクトップスケーリングが有効になっているPCからストリーミングするときにカーソルが小さすぎる問題を修正・HEVCが有効になっていて使用できない場合に、ハードウェアH.264ではなくソフトウェアエンコードを使用する問題を修正・Steam DeckからHEVCをストリーミングする際の黒い画面を修正◆Steamオーバーレイ関連の修正・D3D9を使用する一部のゲームで発生するクラッシュを修正◆入力関連の修正・コンフィギュレータでコミュニティコントローラ構成を照会するときに発生するクラッシュを修正・macOS Sequoiaで有線Xboxコントローラーのサポートが追加・メインウィンドウにフォーカスがある場合にSteamがBPMを起動する原因となっていた「コントローラーをオフにする」アクションを修正・ジョイスティックマウスモードの最大感度を向上・モードシフトはDパッド方向と右ジョイスティックをサポート・モードシフトはDualSense/Edge/DualShock/SteamController/SteamDeckのトラックパッドタッチをサポート・Playstation DualsenseのSIAPIグリフは、Big Pictureモードのアイコンに合わせてモノクロになりました・あるコントローラータイプから別のコントローラータイプに構成を変換することによって生じたバインディングがアクティブになる可能性があるものの、バインディングインターフェイスからフィルター処理されているため削除できない問題を修正・Steam以外のショートカットの場合、アプリのプロパティにコントローラータブを常に表示・マウス領域に「X反転」と「Y反転」を追加・SIAPIゲームのドロップダウンからスクロールホイールモードを選択できるようになりました(クイック設定ではなく、ロードアウト編集内)。・非SteamゲームでSteam/QAMボタンコードを使用すると、ゲームの設定ではなくデスクトップの設定が読み込まれたままになる問題を修正◆Linux関連の修正・いくつかの一般的なクラッシュを修正・ループバックインターフェイスの逆ホスト名検索がlocalhostではないシステムで起動が遅くなる問題を修正・すでに実行中のSteamクライアントを検出してコマンドを渡す速度が大幅に向上・アクティビティが検出された場合にSteamがスクリーンセーバーを抑制しないようにするための「-disable-screensaver-inhibit」コマンドラインオプションを追加・一部のシステム構成でsteamwebhelperを起動するとLinuxがクラッシュする問題を修正・Steam開発者はネイティブタイトルに使用するSteam for Linuxランタイムを選択できるようになりました。・ネイティブタイトルは従来のランタイム環境ではなく、デフォルトで「Steam for Linux ランタイム 1.0 (scout)」で実行されます。この動作はSteam Deckと一致しており、すべてのLinuxデスクトップ ディストリビューション間での互換性が向上します。この新しい機能は、Steamクライアントのコマンドラインで「-compat-force-slr off」を使用してグローバルにオフにできることに注意してください。・SDL_VIDEODRIVER/SDL_VIDERO_DRIVERがwaylandに設定されている場合、常にSteamクライアントがX11にフォールバックできるようにします。・Steam Playをグローバルに無効にするUIトグルを削除し、LinuxではSteam Playが常に有効になっていることを正しく反映しました。Steam Playは、Steamクライアントの操作の要件であるため、UIでオフに設定されていても常に部分的にアクティブでした。・アクティブなgnome-desktop-portalサービスで非gnomeベースのセッションを使用するシステムで間違ったDPIスケーリング係数が使用される問題を修正・最近のSteam Play修正をサードパーティー互換性ツールに拡張◆ディスカバリーキュー関連の修正・ビデオの周囲の要素が正しく表示されるように、Discoveryキューの表示を修正・検出キューをスクロールする際のアニメーションが改善◆ビッグピクチャーモード関連の修正・Steamオーバーレイが表示されているときに切り替えた場合、ゲーム内のキーボード入力ダイアログが適切に閉じたり再度開いたりできない問題を修正・SteamworksのShowGamepadTextInput API呼び出しによって表示されるダイアログでの複数行モードのサポートを修正・ゲームがテキスト入力ダイアログを呼び出したときにオンスクリーンキーボードがすぐにポップアップしない問題を修正・テキスト入力ダイアログがフォーカスを失い、フォーカスをボタンに移動してからテキスト入力に戻す必要があるケースを修正なお、11月6日のクライアントアップデートでWindows 7/Windows 8/macOS 10.13/macOS 10.14ではSteamクライアントが動作しなくなります。そのため、Windows 7/Windows 8/macOS 10.13/macOS 10.14ではSteamクライアントの自動アップデートが行われません。