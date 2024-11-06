°ËÀªÃã¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡¡11Æü¤«¤é»°½Å¸©¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
»°½Å¸©Æâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿°ËÀªÃã¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¡¢°ËÀªÃã¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ä¼¯»ùÅç¸©¤Ë¼¡¤°Á´¹ñ3°Ì¤Î¤ªÃã½è¤Ç¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¸©Æâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÎÐÃã¤ò¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·°ËÀªÃã¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°ËÀªÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë102Å¹ÊÞ¤Ç°ËÀªÃã¤ò»È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÎÁÍý¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÀªÃã¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃêÁª¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ü¥È¥ë¤ä¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4Æü¡¢°ì¸«ÃÎ»ö¤Ï¡Ö°ËÀªÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¤À¤¬¡¢Â¾¤Î»ºÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ë°ËÀªÃã¤òPR¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÀªÃã¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍèÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÀªÃã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë°û¿©Å¹¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£