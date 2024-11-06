BIGBANG¤ÎD-LITE¡¢11·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¡ª¥ß¥¹¥Á¥ë¡õÀÆÆ£ÏÂµÁ¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¥Ï¥â¥ê²æËý
BIGBANG¤ÎD-LITE¤¬¡¢TBS¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
D-LITE¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥â¥ê²æËý¤Ë½é»²Àï¤·¡¢Mr.Children¤Î¡Ö¤·¤ë¤·¡×¤ä¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Î¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ºòÆü¡Ê5Æü¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼«¿®¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤À¡×¤È²óÅú¤·¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Èà¤¬¡¢¥Ï¥â¥ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
Èà¤ÏºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎËí¤¬¹¥¤²á¤®¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎËí¤À¤«¤éÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿çÌ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
D-LITE¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢11·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÌë8»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦BIGBANG¤«¤é2NE1¡õBLACKPINK ¥¸¥§¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÈYG¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É½¸·ë¡ªµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤Ë
¡¦BIGBANG¤ÎD-LITE¡¢ÆþÂâÃæ¤ÏTWICE¤ËÌ´Ãæ¡©¡Ö²Î¤ò5Ëü²ó¤ÏÄ°¤¤¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
D-LITE¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥â¥ê²æËý¤Ë½é»²Àï¤·¡¢Mr.Children¤Î¡Ö¤·¤ë¤·¡×¤ä¡¢ÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Î¡Ö²Î¤¦¤¿¤¤¤Î¥Ð¥é¥Ã¥É¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ºòÆü¡Ê5Æü¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼«¿®¤Ï¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥Þ¥ó¤À¡×¤È²óÅú¤·¡¢´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¡£Èà¤¬¡¢¥Ï¥â¥ê¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
Èà¤ÏºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎËí¤¬¹¥¤²á¤®¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎËí¤À¤«¤éÇä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿çÌ²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
D-LITE¤¬½Ð±é¤¹¤ëTBS¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢11·î12Æü¡Ê²Ð¡ËÌë8»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦BIGBANG¤«¤é2NE1¡õBLACKPINK ¥¸¥§¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÈYG¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É½¸·ë¡ªµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÏÃÂê¤Ë
¡¦BIGBANG¤ÎD-LITE¡¢ÆþÂâÃæ¤ÏTWICE¤ËÌ´Ãæ¡©¡Ö²Î¤ò5Ëü²ó¤ÏÄ°¤¤¤¿¡×¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë