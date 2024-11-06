最大85%OFF！ 「スト6」「GTA5」「FF」シリーズなどが対象のPSストア「Essentialセール」は本日11月6日まで
【PlayStation Store：Essentialセール】
開催期間：11月6日まで
(C)CAPCOM
開催期間：11月6日まで
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「Essentialセール」をPlayStation Storeにて実施している。期間は本日11月6日まで。
PSストアにて、対象商品が最大85%OFFとなる「Essentialセール」が実施中。「ストリートファイター6」、グランド・セフト・オートV」、「FINAL FANTASY」シリーズなどを通常よりもお買い得価格で購入できる。
セールは本日11月6日まで。買い逃しのないよう、ぜひチェックしていただきたい。
□PSストア「Essentialセール」のページ
セール対象商品（一部）
Street Fighter 6
価格：7,990円 → 3,995円（50%OFF）
・ストアページ
Street Fighter 6
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタル通常版
価格：7,480円 → 2,992円（60%OFF）
・ストアページ
FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタル通常版
グランド・セフト・オートV
価格：7,700円 → 2,541円（67%OFF）
・ストアページ
グランド・セフト・オートV
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