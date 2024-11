【PlayStation Store:Essentialセール】開催期間:11月6日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「Essentialセール」をPlayStation Storeにて実施している。期間は本日11月6日まで。

PSストアにて、対象商品が最大85%OFFとなる「Essentialセール」が実施中。「ストリートファイター6」、グランド・セフト・オートV」、「FINAL FANTASY」シリーズなどを通常よりもお買い得価格で購入できる。

セールは本日11月6日まで。買い逃しのないよう、ぜひチェックしていただきたい。

□PSストア「Essentialセール」のページ

セール対象商品(一部)

Street Fighter 6

価格:7,990円 → 3,995円(50%OFF)

・ストアページ

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタル通常版

価格:7,480円 → 2,992円(60%OFF)

・ストアページ

グランド・セフト・オートV

価格:7,700円 → 2,541円(67%OFF)

・ストアページ

(C)CAPCOM

(C) 2006,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) 2001-2022. Rockstar Games