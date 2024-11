山崎怜奈(れなち)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。(ダレハナ)」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82(毎週月曜〜木曜13:00〜14:55)。

今回の放送は、ゲストにGacharic Spinのアンジェリーナ1/3さんをお迎えして、今秋から就任した「SCHOOL OF LOCK!」新教頭について、さらには結成15周年を迎えたGacharic Spinの活動について伺いました。

(左から)パーソナリティの山崎怜奈、アンジェリーナ1/3さん

アンジェリーナ1/3(以下、アンジー)さんは、ガールズバンドGacharic Spinのマイクパフォーマーとして活動する傍ら、ラジオのレギュラー番組を複数もっており、9月30日(月)からはTOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」の教頭(水曜・木曜・金曜にレギュラー出演)に就任! 「SCHOOL OF LOCK!」は今年で放送20年目を迎える歴史ある番組で、現在22歳のアンジーさんは番組史上最年少教頭になります。この大役に「最初は"ちゃんと教頭にならなきゃ!"という思いもあったんですけど、それだとうまく話せないというか、私自身、まだ生徒(『SCHOOL OF LOCK!』リスナー)のみんなに教えられるほどの立場にいないと思っていて。むしろ、年齢的にも"生徒側の視点に立って話せる"というのが強みでもあると思っているので、そこは大事にしたいなと思っています!」とアンジーさん。また、一緒にパーソナリティをつとめるこもり校長(GENERATIONS from EXILE TRIBE の小森隼さん)との関係については、「前に舞台でご一緒していて、お兄ちゃんみたいな感じです。"天敵"と言い合う仲で、いじりいじられ大笑いしています(笑)」と明かします。アンジーさんが所属するGacharic Spinは、今年で結成15周年を迎え、10月9日(水)には15周年記念アルバム『Feast』をリリースしました。アンジーさんは、本作について「タイトルの"Feast"は"ご馳走"という意味で、ジャケット写真も食べ物がメインになっています」と解説します。また、15周年を機に活動自体は若干緩やかになっていくとのことで、「この15年間、いつ活動を止めてもおかしくないタイミングが結構あったんですけど、それでも突き進んできたので……この機会に、突っ走ってきて見えなかったものを各々が大切に持ち帰って、それをまたGacharic Spinの音楽で表現しようと。なので、これはマイナスではないですし、進む速さをちょっとゆっくりにして進んでいこう、という話です」とコメントします。一方、アンジーさん個人としては、12月5日(木)に初の書籍「すばらしい!! 日々!」(文藝春秋)を出版します。自伝的エッセイという本書について、「まだ22年しか生きていないですけど、自分の人生を振り返ったときに、普通の22歳では経験しないようなことを経験してきた私だから言えることがあるのかなと思って……。今回は"自分がしゃべったことが文章になる"というか、ラジオ的な感覚の文章になっているので、しゃべり口調を感じながら読んでいただけたら、私の思いも伝わるのかなと思います!」と語ります。また、アンジーさんが出演した舞台「芸人交換日記」で企画・脚本・演出をつとめた鈴木おさむさんが本書の帯を書かれており、「最初に見たときは本当に泣きました」と明かします。さらに、れなちもコメントを書いていて、「最初は"イジられてる!?"と思ったけど、"こんなふうに思ってくれているんだ"とうれしくなりました!」と感謝を伝えていました。