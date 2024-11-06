Å·ÈÄ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î²¼¤«¤éº¹¤·¹þ¤ó¤Ç°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¡¢½ÐÀè¤Çºî¶È¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼Ö°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¡¢Çº¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÖÆâ¤Ç¤Îºî¶È¶õ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯¡×¤¬¡¢machi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PCºî¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¿©»ö¤ä¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÆÃÄ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ
¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ï±¿Å¾ÀÊ¡£Å·ÈÄ¤ò¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î²¼¤«¤éº¹¤·¹þ¤ó¤Ç°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤À¤±¤ÇÀßÃÖ´°Î»¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
ÃåÃ¦¤Ï´ÊÃ±¡£¤·¤«¤â¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤«¤µ¤Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ºî¶È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤ê½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤Ç²÷Å¬¤µ¸þ¾å¤â²ÄÇ½
Å·ÈÄ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó395¡ß225mm¡£
±¿Å¾ÀÊ¤òÀêÍ¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Îºî¶È¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈPC¤Ç¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÅ·ÈÄ¤ò¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÂç¤¤µ¤ÏÌó440¡ß280mm¡£°ì²ó¤êÂç¤¤¤¤È¡¢PCºî¶È¤¬¤è¤ê°ìÁØ¤Ï¤«¤É¤ê¤½¤¦¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤â²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë´Ä¶¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å·ÈÄ¤Î¸ü¤µ¤Ï15mm¤Û¤É¡£½Å¤µ¤âÌó800g¤È·ÚÎÌ¤ÊÀß·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³èÍÑË¡¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯°Ê³°¤Ë¤â³èÍÑË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¼ÖÆâ¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¡£¥³¥ó¥½¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¿©¤ÙÊª¡¦°û¤ßÊª¤òÃÖ¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°ÂÄê¤À¤·¸«±É¤¨¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¸µ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¸µ¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶³Ð¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ
Å·ÈÄ¤Îºà¼Á¤Ï¡¢2¼ï¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌÚÌÜ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥¢¥«¥·¥¢¡×¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¹âµé´¶¤¬¤¢¤êÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¡×¡£
¤¤¤º¤ì¤â¼ÖÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤°¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìËçÈÄ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤ÌÚÀ½¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡ª°ÜÆ°¤Ç¤¤ë½ñºØ¡ÃÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¼ÖºÜ¥Ç¥¹¥¯
Image: SantaPa
Source: machi-ya