¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡×Âè182ÏÃ¡Ö²Ä°¦¤¤´é¡×¸ø³«
¡ÚÂè182ÏÃ¡Û
11·î6Æü ¸ø³«
11·î6Æü ¸ø³«
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ÂèÆóÉô¡×Âè182ÏÃ¡Ö²Ä°¦¤¤´é¡×¤ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ11·î6Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Âè182ÏÃ¤Ç¤Ï¤Õ¤µ¤®¹þ¤à¥Ç¥ó¥¸¤Ë¿°¤ò½Å¤Í¤ë¥è¥ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥è¥ë¤Ï¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤ÈÏÃ»Ï¤á¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¼¡²ó¹¹¿·¤Ï11·î13Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè182ÏÃ¡Ö²Ä°¦¤¤´é¡×¤Î¥Úー¥¸
¨¶¨¬¨¬- ¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü (@shonenjump_plus) November 5, 2024
¡Ø#¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó¡Ù
ºÇ¿·ÏÃ¤ÏËÜÆüÇÛ¿®🎉🎉
¨¬¨¬¨¬¨¶
Âè182ÏÃ¡Ö²Ä°¦¤¤´é¡×
¡¿
¤Ê¤¡¤ó¤Ç
¤¤¤Þ¥¥¹¤·¤¿¤Ã⁉
¡À
¥¢¥µ¤È¤ÎÀÜÊ
¥Ç¥ó¥¸¤Î´é¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬Þú¤ß¡Ä#¥¸¥ã¥ó¥×¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï⭐ºÇ¿·2ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ⭐
¢§¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯https://t.co/TStZrNPIEX