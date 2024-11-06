·ÀÌó¶â³Û¤ÏÌó70²¯±ßÁêÅö¡¢Âè7²óÍ¢ÆþÇî¤Ç½é¤Î·ÀÌó¤¬À®Î©¡½Ãæ¹ñ
Âè7²óÃæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ¤¬5Æü¡¢¾å³¤»ÔÆâ¤Î¹ñ²È¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë·ÐºÑ¤ÈËÇ°×¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Î´ë¶È¤äÅê»ñ²È¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¾å³¤»Ô¤Î¼è°úÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö½éÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤È½ÐÅ¸¼Ô¤¬·×5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó76²¯1000Ëü±ß¡Ë¤ÎÇäÇã·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Âè7²óÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Î½é¤Î¼è°ú¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇäÇã·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢¥¬¥¤¥É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Í¤¸¡¢¥Á¥Ã¥×¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢KK¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤ÎÂè1²óÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ°ÊÍè¡¢¾å³¤»ÔÀÄ±º¶è¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å³¤¼è°úÃÄ¤Î¡Ö½é¼è°ú¡×¤òÀ®Ìó¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½é¼è°ú¤ÎÎß·×³Û¤Ï21²¯8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3300²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë