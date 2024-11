µ¨Àá¤ä»þ´Ö¤Ç°Ü¤í¤¦¼«Á³¸÷¤È¿å¤Îßê¤­¤òºÆ¸½¡ª¥Ç¥¸¥ç¥æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥×¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡×

デジョユジャパンは、2024年11月8日(金)、日本橋兜町に新たな屋内型ショールームをオープンします。

デジョユジャパン「フラッグシッププールショールーム」

所在地 :東京都中央区日本橋兜町19-8 八重洲KHビル1階

日本橋駅から徒歩約6分

プールサイズ:4.5m×2.5m

※ショールームのご見学をご希望の方は、お電話、もしくはサイトのお問い合わせフォームより予約ください。

デジョユジャパンは、2024年11月8日(金)、日本橋兜町に新たな屋内型ショールームをオープン。

今回オープンするプールショールームは、屋内にプールが設置されており、天井から自然光を凌駕する人工の光をプールに照らすことにより、季節や時間で移ろう光により変わる水の色や煌き、風景を体験できる空間になっています。

これにより、都心にいながらも様々な場所やシーンを想定したプールのある暮らしを体感することができます。

【ショールームの特徴】

1) デジョユプールの特徴であるパイプレスフィルタレーションの仕組みを体感

2) 自然光を超える人工の光で様々なシーンを再現体験

3) プール施工方法やメンテナンス方法の研修・レクチャー

プールショールームグランドオープン

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 季節や時間で移ろう自然光と水の煌きを再現!デジョユジャパン「フラッグシッププールショールーム」 appeared first on Dtimes.