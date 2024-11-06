¶â»Ò¸¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¶ÚÆù¡×¿Íµ¤¥¥ã¥é¤Î¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡¡¡ÖÈþ¤·¤¤¶ÚÆù¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î¶â»Ò¸¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤¬2024Ç¯10·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ÚÆù¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö³°½Ð¤ë»þ¤ÏT¥·¥ã¥Ä Ãå¤Þ¤¹w¡×
¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¡Ê¤Ï¤·¤Ó¤é¤¤¤Î¤¹¤±¡Ë¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢°ËÇ·½õ¤Î¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤Ç¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¶ÚÆùÈþ¤òÈäÏª¡£¼ê¤Ë¤Ï¡ÖÆüÎØÅá¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¹½¤¨¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó 2¡×¤È¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Ý¡¼¥È¥¬¥¹¡¦D¡¦¥¨¡¼¥¹¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¥Ð¥¶ÚÆù¤Î¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤«¤é½Ð¤ë±ê¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¡¢Ë¹»Ò¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö³°½Ð¤ë»þ¤ÏT¥·¥ã¥Ä Ãå¤Þ¤¹w¡×¤È¶â»Ò¤µ¤ó¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¶ÚÆù¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÃöÇ·½õ¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£