Á´¹ñ¤Ç¼À´µ·¼È¯¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡ªDISCOVERY¡ÖHAE DAY¡×

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¢¨1¡¡Bowen T, Cicardi M, Bork K, Zuraw B,Frank M, Ritchie B, et al. Hereditary angiodema a current state-of-the-art reviewVII Canadian Hungarian 2007 International Consensus Algorithm for the Diagnosis Therapy and Management of Hereditary Angioedema. Ann Allergy Asthma Immunol 2008; 100: S30 ¡½40.
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